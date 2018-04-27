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日本再放寬遊客退稅條件，7月起不分貨品種類，累計金額達5000日圓即可退稅。

日本觀光廳宣布，「一般物品」及「消耗品」兩者可以共同辦理免稅手續，只要總額超過5000日圓，即可一次過辦理退稅手續，毋須分開計算。

在現行制度下，遊客購物須區分「一般物品」及「消耗品」，分開計算金額，單類別物品需達到5000日圓門檻，才可獲免稅資格，不可混搭。

另外，日本擬在2020年推出電子化免稅程序。

日本早前宣布，明年將徵收離境稅，旅客在日本出境時，須繳付1000日圓國際觀光旅客稅。