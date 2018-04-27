國際財經

亞馬遜首季盈利增逾倍 市後股價升超過7%

外圍業績簡訊

‧ 亞馬遜首季盈利急增逾1倍；每股賺3.27美元，分析員預期賺1.24美元

‧ 英特爾首季純利按年升50.3%；每股盈利87美仙，市場預期是72美仙

‧ 微軟第三季純利按年升35.1%至74.2億美元；每股賺95美仙，市場預期是85美仙

‧ 星巴克第二季純利按年升1.01%；每股盈利53美仙，與市場預期一樣

‧ 通用汽車第一季盈利10.46億美元，按年跌59.89%，每股賺1.43元，高於預期的1.24元

‧ 百度首季純利66.9億人民幣，去年同期為17.8億人民幣；期內收入升24%

道指收市漲238 fb飆9%

Facebook（fb）等科技公司業績勝預期，加上美國債息回落至3厘以下，刺激美股全線造好，道指尾段一度漲318點，收市仍升238點或0.99%，報24322點；標指進賬1.04%；納指表現較佳，漲1.64%。fb股價高收9.0%。

金價連跌兩天 再創5周新低

金融市場簡訊

‧ 紐約6月期金最高見1328美元，收市跌4.9美元或0.4%，報每盎斯1317.90美元

‧ 憂慮美國對伊朗原油實施禁運，紐約6月期油升0.2%，收報每桶68.19美元

‧ 布蘭特6月期油升74美仙或1%，收報每桶74.74美元

‧ ICE美滙指數升0.3%至91.458

‧ 歐羅兌美元一度高見1.2210，美股收市時跌至四個月新低，失守1.21水平

‧ 港股夜期收報30217點，較上日恒指收市高水209點

‧ ADR港股比例指數收報30361點，較恒指香港收市高352點或1.16%

‧ 騰訊（00700）ADR折合報387.91港元，較香港收市反彈1.49%

‧ 滙控（00005）ADR折合報78.40港元，較香港收市高1.75%

建行首季盈利增5%

港股簡訊

‧ 建行(00939)首季純利738.15億人民幣，按年增5.43%

‧ 中石化(00386)首季盈利187.7億人民幣，按年增12.85%

‧ 中國人壽(02628)首季盈利135.18億人民幣，按年增長1.2倍

‧ 中國平安(02318)第一季純利257.02億人民幣，按年增長11.49%；

建議派發公司30周年特別股息，每股派發0.2元

‧ 國藥控股(01099)首季純利8.43億人民幣，按年跌32.7%

‧ 海通證券(06837)擬向不超過10名特定對象發行不超過16.18億股A股，

預計集資不超過200億人民幣

‧ 海通證券(06837)首季盈利17.32億人民幣，按年跌22.68%

‧ 中國銀河(06881)首季盈利10.14億人民幣，按年跌9.22%

‧ 東方證券(03958)首季盈利4.36億人民幣，按年下跌48.34%

‧ 光大證券(06178)首季盈利7.31億人民幣，按年增長24.56%

‧ 招商證券(06099)首季盈利10.92億人民幣，按年跌20.57%

‧ 都市麗人(02298)以每股4.2元向京東、騰訊(00700)、唯品會及中瑞控股，

共配售1.21億新股，淨集資5.09億元

‧ 長和(00001)與Etisalat簽訂最終協議，合併雙方分別於斯里蘭卡的流動電訊業務

‧ 中遠海運港口(01199)首季純利6922.7萬美元，按年增長84.32%

‧ 天保能源(01671)今天掛牌，資料顯示，暗盤曾高見2.8元，

較招股價升47.37%；收市報2.1元

‧ 重慶銀行(01963)首季盈利11.14億人民幣，按年增長1.72%

‧ 中信銀行(00998)首季盈利121.66億人民幣，按年增長6.82%

‧ 美圖(01357)主席及執董蔡文勝周三及周四透過Baolink Capital，

以每股平均價約8.1994元和8.1372元，分別購入300萬股和500萬股

人民幣曾跌穿6.33 五連跌

美滙創3個月高位，人民幣兌美元在岸價(CNY)連續第5日收跌，周四創逾一個月的新低，曾低見6.3369；

收市報6.33，較上日收市跌96點子或0.15%。