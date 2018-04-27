國際財經

外電引述消息人士稱，美國兩大電訊商T-Mobile US與Sprint的合併蹉商進展順利，最快可能在下周完成商討。

不過，消息人士指出，不確定交易必然成事。

消息人士指出，T-Mobile母公司德國電信與Sprint母公司軟銀，正考慮訂立協議，限制他們在合併後公司的投票權。此

舉將有助德國電信即使在合併後沒有擁有新公司的控制權，也可把後者賬目併入本身賬目。現時，德國電信持有63%T-Mobile，而軟銀則持有84.7%Sprint。

德國電信與T-Mobile也在研究債務安排細節。