國際財經

Facebook（fb）、超微（AMD）等科技公司業績勝預期，加上美國債息回落至3厘以下，刺激美股全線造好，道指尾段一度漲318點。歐洲央行決定維持貨幣政策不變，亦未見有意盡快結束買債計劃，令歐羅再跌至4個月低位，失守1.21美元。

科技股急飆 fb收市漲9.0%

道指高開高走，收市升238點或0.99%，報24322點，盤中曾攀至24402點高位；標指進賬1.04%報2666點；納指明顯表現較佳，漲1.64%報7118點。fb和晶片商AMD業績理想，fb股價高收9.0%報174.16美元，盤中曾飆至176.27美元；AMD急彈13.7%；英特爾抽高3.2%，連帶亞馬遜都上揚3.9%、Netflix漲2.6%、微軟升2.1%，惟蘋果僅升0.3%；美國10年期債息美市尾段報2.983厘，紓緩了市場的緊張情緒。歐股跟隨美股，普遍向上。

歐洲央行宣布，主要再融資利率、邊際借貸利率和存款利率分別保持在0厘、0.25厘和負0.4厘，每月買債總額維持在300億歐羅（約2865億港元），聲明措詞沒有改動，市場認為這意味央行仍有很大機會在年底結束買債。

歐央行無意加快停買債

行長德拉吉在記者會上強調，歐羅區仍需要充分寬鬆的政策支持，通脹才能達標。

歐羅區息口前景沒有改變，這令歐羅跌穿1.21美元，低見1.2097美元的新4個月低位，較上日尾市1.2161美元低0.5%。美元兌日圓跌0.1%，至109.31日圓。金價見5周低，紐約6月期金跌4.9美元或0.4%，收報每盎斯1317.90美元。

伊朗或面對新制裁，委內瑞拉產量減少，刺激油價向上，布蘭特6月期油升1%，收市報每桶74.74美元；紐約6月期油升0.2%，報68.19美元。

數據方面，美國耐用品訂單3月增加2.6%，但預示未來商業投資的非國防資本財訂單（不計飛機）跌0.1%，較預期差。另外，首次申領失業救濟人數上周減少2.4萬人，報20.9萬，是48年來最低。