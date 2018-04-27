國際財經

全球最大玩具集團之一、美泰(Mattel)公布，首季錄得淨虧損3.113億美元(24.28億港元)，前一年度同期虧損為1.13億美元。每股虧損為90美仙，收入跌4%至7.084億美元；FactSet綜合市場預期平均值分別是虧損39美仙與6.88億美元。

即日起成為集團行政總裁的Ynon Kreiz表示，上季銷售成績在撇除玩具反斗城效應後是正面的，主要品牌，例如芭比(Barbie)與風火輪小汽車(Hot Wheels)，均有雙位數增長。

消息公布後，美泰股價在市後時段升3%。