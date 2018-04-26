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今日 04:23 國際財經

亞馬遜首季盈利增逾倍 市後股價升超過7%

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美國網上零售商亞馬遜公布，首季盈利急增逾1倍，業績遠超市場預期。消息公布後，亞馬遜股價在延長時段較全日收市跳升逾7%。

亞馬遜首季純利16億美元，每股盈利3.27美元，上年同期分別是7.24億美元及1.48美元。期內營業額增長43%，至510億美元。

FactSet綜合分析員預期的平均值，每股盈利是1.24美元，營業額是499億美元。

亞馬遜股價全日收市升3.96%，報1517.96美元。業績公布後，延長時段股價一度再升逾7%。若周五正常交易時段維持升勢，股價將創下歷史新高。

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