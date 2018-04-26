國際財經

Facebook（fb）、超微（AMD）等科技公司業績勝預期，加上美國債息回落至3厘以下，刺激美股全線造好，道指尾段一度漲318點，衝上24402點高位。歐洲央行決定維持貨幣政策不變，亦未見有意盡快結束買債計劃，令歐羅再跌至4個月低位，1.21美元瀕失守。

本港凌晨約2時47分，道指升311點或1.29%，報24395點；標指進賬35點或1.36%，報2675點；納指明顯表現較佳，漲136點或1.94%，報7139點。fb和晶片商AMD業績理想，fb股價急彈9.7%，報175.21美元，即日高位曾觸及176.27美元；AMD飆逾13%，最多曾漲15.3%。亞馬遜急逾4%，微軟漲近3%，Netflix漲2%以上，一眾晶片股造好，其中英特爾抽高逾3%。美國10年期債息報2.989厘，回落3.93個基點，紓緩了市場的緊張情緒。歐股跟隨美股，普遍向上。

歐洲央行宣布，主要再融資利率、邊際借貸利率和存款利率分別保持在0厘、0.25厘和負0.4厘，每月買債總額維持在300億歐羅（約2865億港元），聲明措詞沒有改動，市場認為這意味央行仍有很大機會在年底結束買債。

歐央行無意加快停買債

行長德拉吉在記者會上強調，歐羅區仍需要充分寬鬆的政策支持，通脹才能達標。對於貿易，他警告貿易戰憂慮會對信心造成迅猛的打擊。

歐羅區息口前景沒有改變，這令歐羅跌0.5%，報1.2103美元，低見1.21美元的新4個月低位。美元兌日圓跌0.1%，至109.32日圓。金價每盎斯收報1318.2美元，跌0.35%，一度滑落至見5周低，報1316.2美元。

伊朗可能面對新制裁，委內瑞拉產量減少，刺激油價向上，布蘭特期油漲1.0%，每桶收報74.74美元；紐約期油升0.2%，收報68.19美元。

美國耐用品訂單3月增加2.6%，但預示未來商業投資的非國防資本財訂單（不計飛機）跌0.1%，較預期差。另外，首次申領失業救濟人數上周減少2.4萬人，報20.9萬，是48年來最低。