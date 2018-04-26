國際財經

去年10月因操控滙率罪名成立的滙豐前外滙交易部主管Mark Johnson，被判即時入獄兩年，是首位涉及全球滙率操控罪名被判入獄的大型銀行交易員。

美國聯邦法院法官Nicholas Garaufis指，根據美國法院判罪指引，52歲的滙控前外滙交易部全球主管Johnson要被判入獄9年。但他決定判處較少年期，是因為Johnson有較強的家庭聯繫，以及他的家庭在英國。

Johnson被判9項線上欺詐罪與1項串謀罪名成立，同時要繳30萬美元罰款。他的代表律師早前要求法官判處家居軟禁。