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今日 00:18 國際財經

德銀擬裁減逾千個美國職位

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外電引述消息人士稱，德銀計劃裁減美國僱員人數一成，主要因為德銀將退出一些難以與其他同業競爭的業務領域。

德銀現時在美國的僱員人數有10,300人，相當於全球總僱員人數的一成。消息人士指出，德銀已於本周解僱400個僱員，預期今次裁員潮涉及的僱員人數為1000人。

德銀行政總裁Christian Sewing表示，集團已開始重整投資銀行業務，包括收縮美國業務規模。德銀預期，重組行動可於2018年完成。

《Global Capital》較早時披露德銀裁減美國一成人手的消息。

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