即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周三反覆靠穩，道指收報24083點，升59點(0.25%)；標指微漲4點報2639點；納指回吐3點，收報7003點，仍穩守7000點關。影響市場的兩大焦點仍然是業績和債息。據市場研究機構Bespoke統計，儘管每4家企業中有3家的季度盈利優於預期，但市場對利好消息不受落，結果不少股份往往先升後跌。至於業績遜市場預期的企業，股價表現更慘不忍睹，這情況反映後市向淡。

美國10年期國債孳息站穩3厘以上，意味市場預期央行加息步伐有可能加快，並進一步削減股票的吸引力。

「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)日前預期，美國經濟穩健，通脹將持續升溫，債息會進一步上揚。

據市場研究機構FactSet的統計顯示，在這個業績期內個別標指企業有討論到工資趨升和其他成本上漲對盈利的影響。截至上周五為止，標普500指數於今年第一季度的淨利潤率(net profit margin)為11.1%，是2008年第三季度有數據以來的最高水平。推動淨利潤率的最大因素主要是稅改減輕了企業稅務支出，提高本季度指數成分股的收益。

其實，在稅改之前，2017年全年美企的淨利潤率已逐步改善。如今降低稅率不僅抵消了工資和其他成本上漲的影響，刺激企業淨利潤率刷新紀錄。值得注意的是，分析師預計標普500指數在2018年餘下季度的淨利潤率將進一步攀升，基於當前的盈收預測，今年第二、第三及第四季度的預計淨利潤率將分別高達11.5%、11.8%和11.7%。

理論上，企業盈利理想，對股市應有支持，但根據Bespoke的統計顯示，企業首季業績公布後，股價平均裂口高開近半個百分點，收市價較開市價則低0.81%，股價全日的平均變化為下跌0.34%。Bespoke的聯合創辦人Justin Walters表示，交易員於裂口高開進行拋售是股市看跌的訊號。

再者，當10年期美債孳息攀越3厘關口，且持續趨升，意味因低利率支撐的高昂股票估值時代有可能完結。

此外，孳息率抽高令流動性收緊，一方面有機會觸發高負債企業的違約數字增加；另一方面，償債成本上漲難免減慢企業發債回購股份的步伐，削弱股票的吸引力。

惟持相反意見者認為，利率上升是反映強勁的盈利增長和穩健的經濟前景，更值得投資者高興。LPL Financial首席投資策略師John Lynch亦指出，股票與10年期美債孳息在接近5厘水平前，仍呈現正向關係(positive correlation)。無論如何，市況短期的波動性有回升跡象，加上投資者情緒對新聞消息敏感之餘，業績佳企業的股價應升不升，投資者操作上要加倍謹慎。

港股方面，恒生指數昨險守30000點大關，收報30007點，再跌320點(1.06%)，主板成交金額增至1081億元。從技術走勢來看【圖】，恒指早前反彈至上升通道底便乏力闖關，目前受制於50天線(約30670點)及100天線(約30642點)阻力，短線走勢仍偏弱。

信報投資研究部

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