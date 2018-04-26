國際財經

上周公布的歐羅區3月未季調消費者物價指數(CPI)在內的一系列歐羅區經濟數據表現不盡人意，周五(4月20日)外電更引述知情人士稱歐洲央行或推遲到7月再公布結束量化寬鬆(QE)的決定，而歐央行行長德拉吉(Mario Draghi)亦表示歐羅區經濟增長可能已觸頂，貿易保護主義可能已經對全球景氣指標產生了一些負面影響，充足的貨幣刺激措施仍然是必要的。歐洲央行緩慢地收緊貨幣政策令市場感到失望，歐羅/美元受此拖累失守1.2300至日內低位1.2250，刷新自4月6日以來的兩周新低。

不僅如此，周一(4月23日)歐羅區4月製造業採購經理人指數(PMI)初值下降至56，差於預期56.1，並創14個月新低，而周三(4月25日)德國經濟部亦下調2018年國內生產總值(GDP)增速預期至2.3%，此前為2.4%，並預計2019年GDP增速放緩至2.1%。

與歐羅近段時間的節節敗退相比，美滙指數則是一改此前疲軟走勢，因美國國債收益率自上周以來的強勁升勢推動美滙指數持續走強，周三(4月25日)美國10年期債券收益率更進一步攀升至3%上方，鑒於美國國債收益率大幅上漲令其與其他國家，尤其歐洲國家的國債收益率差擴大，加之市場仍維持對聯儲局年內加息3-4次的預期，美滙指數受此推動突破91.00至91.26，刷新自1月15日以來逾三個月新高，歐羅/美元則下挫至近兩個月低位1.2159，自4月17日高位1.2413以來累計下跌逾250點。

值得留意的是，周四(4月26日)19:45將公布的歐洲央行4月利率決議，儘管市場普遍預期歐洲央行將維持利率不變，但鑒於近期歐羅區經濟數據表現不佳以及通脹遲遲無法達到目標，有理由相信德拉吉將在新聞發布會上釋放更偏鴿派的訊號，即歐洲央行很可能不會那麼快縮減購債規模，貨幣政策仍需維持寬鬆。

技術分析方面，歐羅/美元目前在1.2200下方修整，離3月1日低位1.2153僅一步之遙，鑒於歐羅/美元目前已下跌至今年1月以來在日線圖形成的大型區間1.2150-1.2554底部，若德拉吉在歐洲央行4月利率決議後釋放鴿派信號，有望令歐羅/美元跌破1.2153並進一步下探1.2100甚至1.2040水平，但若短期內歐羅/美元成功收復1.2200，則需小心歐羅/美元進一步挑戰1.2300。

策略方面，我們根據4月20日策略已於1.2230買入歐羅(上望1.2380，跌穿1.2180止損)，並於1.2215提前平倉，虧損15點。短期內若歐羅/美元跌破1.2130-1.2140區域，我們將沽出歐羅，下望1.2040，升穿1.2190止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd