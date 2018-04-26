殼牌(Royal Dutch Shell)公布，截至3月底止首季盈利58.99億元(美元‧下同)，按年增長66.73%，每股盈利0.7元，主要受惠油氣價格上漲及上游業務的利潤率提高。
基於當前供應成本(CCS)和撇除特定項目後盈利53.22億元，按年上升41.77%，高於市場預期的52.77億元。
期內，總收益及收入911.14億元，按年上升24.28%。
該公司維持每股派息0.47元。
集團日均原油產量383.9萬桶，按年升2.32%。
今日 17:00 國際財經
殼牌(Royal Dutch Shell)公布，截至3月底止首季盈利58.99億元(美元‧下同)，按年增長66.73%，每股盈利0.7元，主要受惠油氣價格上漲及上游業務的利潤率提高。
基於當前供應成本(CCS)和撇除特定項目後盈利53.22億元，按年上升41.77%，高於市場預期的52.77億元。
期內，總收益及收入911.14億元，按年上升24.28%。
該公司維持每股派息0.47元。
集團日均原油產量383.9萬桶，按年升2.32%。
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