國際財經

歐洲央行稍後將議息，預期利率維持不變，市場聚焦行長德拉吉講話，期望從中窺探今年取消量化寬鬆措施(QE)的可能性；同時，投資者觀望逾300間企業，包括亞馬遜、微軟、英特爾等科企巨頭即將公布業績，以及留意美國10年期債息的走勢，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時34分，英國富時100指數報7368點，跌10點或0.14%；法國CAC 40指數報5423點，升10點或0.19%；意大利富時MIB指數報23877點，升76點或0.32%。

德國政府將2018年經濟增長預測從2.4%調降至2.3%，並表示擔心國際貿易緊張形勢，但仍認為經濟繼續保持活力，延續上升勢頭。德國DAX指數報12432點，升10點或0.08%。

道指期貨暫報24077點，跌1點。

巴克萊(Barclays)首季虧損7.64億英鎊，每股虧損4.2便士；去年同期盈利1.9億英鎊，主要是須支付涉及美國司法部訴訟的巨額和解費用。

另外，德銀首季淨利潤1.2億歐羅，按年大減79.13%；淨收益69.76億歐羅，按年減少5.04%，並公布計劃裁員。

美國原油庫存意外增加，惟伊朗核協議前景出現暗湧，中東局勢動盪，推高油價，紐約原油期貨現時每桶報68.21美元，升0.16美元或0.24%；倫敦布蘭特期油報74.31美元，升0.31美元或0.42%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數，市場預期由23.2萬人降至23萬人。至於3月耐用品訂單初值料按月升1.6%，前值為升3%。