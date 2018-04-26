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今日 14:52 國際財經

德銀首季少賺79% 裁員縮投行業務

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德銀公布首季業績大幅倒退，同時公布計劃裁員。首季淨利潤1.2億(歐羅‧下同)，按年大減79.13%；淨收益69.76億，按年減少5.04%。

期內，非利息開支增加1.94%，至64.57億元；調整後成本為63.5億元，按年微升0.22%。

德銀同時宣布，將縮減投資銀行業務，縮減債券及股票交易活動，包括降低與對沖基金業者的業務，縮減重點將放在美國和亞洲。

新上任的行總裁Christian Sewing表示，裁員是艱難及必須的決定，以維持銀行長期競爭力。

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