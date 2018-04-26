國際財經

德國政府將2018年經濟增長預測從2.4%調降至2.3%，並表示擔心國際貿易緊張形勢，但仍認為經濟繼續保持活力，延續上升勢頭。

德國經濟部長阿爾特邁爾(Peter Altmaier)表示，儘管之前Ifo公布的指標從高位回落，但經濟形勢普遍向好。德國智庫Ifo周二公布，4月企業信心連續第五個月惡化。

阿爾特邁爾指出，德國經濟形勢穩健，製造業訂單趨勢良好。2019年就業人數將比2017年增加100萬人，失業率將觸及紀錄低位。

德國經濟部稱，新增就業職位增加和收入增長，意味消費者需求可能會較為強勁，企業投資可能也會保持強勁。

阿爾特邁爾表達了對國際貿易形勢的擔憂，稱若最終與美國陷入貿易衝突，將會造成損害。但他稱，應優先找出雙方同意的解決方案，避免採取對抗的做法。

美國總統特朗普已給予歐盟截至5月1日的期限，就關稅的永久豁免進行協商。而德國總理默克爾將在數天後前往美國華盛頓，與特朗普就此議題進行討論。

被問及政府最新增長預測是否計及英國硬脫歐時，阿爾特邁爾表示，不知道是否會出現硬脫歐。而歐盟執委會正本着避免這種情況發生的精神，與英國談判。即使談判無法帶來預期希望的結果，也不太可能影響今年的經濟增長。因此今年的經濟增長預測是可靠的。