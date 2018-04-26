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今日 13:16 國際財經

全球3月粗鋼產量升4%

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世界鋼鐵協會(WSA)公布的資料顯示，全球3月粗鋼產量增至1.48億噸，增幅為4%。中國的鋼廠在冬季限產措施解除後加大生產，而美國生產商也利用進口關稅借機增加產出。

鋼鐵行業1年價值約9000億美元，是衡量全球經濟健康狀況的一項指標。

中國3月粗鋼產量為7400萬噸，較去年同期增長4.5%。此前中國為控制污染採取的冬季限產措施已在3月中旬解除。中國是全球最大鋼鐵生產國，佔全球約一半產量。

Fortescue Metals Group營運總監Greg Lilleyman稱，中國在春節過後的鋼鐵需求反彈勢頭比預期緩慢，但看到需求狀況穩健，鋼鐵庫存日益減少。

世界鋼鐵協會的資料顯示，印度3月粗鋼產量增加5.3%，日本產量增加2.2%。印度今年取代日本，成為全球第二大鋼鐵生產國。

美國粗鋼產量增加5.3%至730萬噸，因在美國總統特朗普上月對進口鋼鐵開徵高額關稅後，美國的鋼鐵進口量下降。

世界鋼鐵協會於本月較早前，將2018年全球鋼鐵需求增長預測從之前的1.6%上調至1.8%，原因是全球經濟形勢有利，但預計今年中國鋼鐵需求仍將持平。

世界鋼鐵協會代表逾160家鋼鐵生產商，這些生產商佔全球鋼鐵產量85%。

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