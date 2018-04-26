信用卡發行機構美國運通有望獲批進入中國市場。
美國運通發言人表示，收到中國人民銀行通知，將正式受理其清算和結算在華信用卡交易的申請。該公司已申請通過和中國移動支付商連連集團(Lianlian Group)成立合資企業來提供有關服務。
《華爾街日報》引述人民銀行人士證實，官員已口頭受理美國運通的申請。
參與中國決策過程的人士亦透露，當美國總統特朗普高級經濟顧問下周訪京，尋求解決貿易糾紛時，中國官方希望透過美國運通的申請，作為其進一步開放市場的證據。
信用卡發行機構美國運通有望獲批進入中國市場。
美國運通發言人表示，收到中國人民銀行通知，將正式受理其清算和結算在華信用卡交易的申請。該公司已申請通過和中國移動支付商連連集團(Lianlian Group)成立合資企業來提供有關服務。
《華爾街日報》引述人民銀行人士證實，官員已口頭受理美國運通的申請。
參與中國決策過程的人士亦透露，當美國總統特朗普高級經濟顧問下周訪京，尋求解決貿易糾紛時，中國官方希望透過美國運通的申請，作為其進一步開放市場的證據。
|下一篇：
|商務部:與歐盟達共識 促美放棄單邊主義
|上一篇：
|滬指早段挫近1% 失守3100點