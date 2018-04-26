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信用卡發行機構美國運通有望獲批進入中國市場。

美國運通發言人表示，收到中國人民銀行通知，將正式受理其清算和結算在華信用卡交易的申請。該公司已申請通過和中國移動支付商連連集團(Lianlian Group)成立合資企業來提供有關服務。

《華爾街日報》引述人民銀行人士證實，官員已口頭受理美國運通的申請。

參與中國決策過程的人士亦透露，當美國總統特朗普高級經濟顧問下周訪京，尋求解決貿易糾紛時，中國官方希望透過美國運通的申請，作為其進一步開放市場的證據。