國際財經

隔晚美股個別走，道指回穩收市報24083點，升59點或0.25%；紐約證交所當地時間中午左右宣布，把亞馬遜、Alphabet等8隻股票停牌，指純粹因為技術因素，納指微跌3點。亞太股市今早全線向上。

日本日經225指數最新報22376點，升160點或0.72%。

南韓首爾KOSPI指數最新升24點或0.98%，報2472點。

澳洲悉尼普通股指數最新報6010點，升不足1點或0.01%。紐西蘭NZX50指數最新跌13點或0.16%，報8275點。