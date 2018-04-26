國際財經

美10年期債息守穩3厘 美滙創3個月高位

金融市場簡訊

‧美國10年期債息周三曾見3.036厘，創2013年底以來最高水平

‧ICE美滙指數最高報91.260，是4個月新高，美市尾段升0.4%至91.156

‧紐約6月期金跌至5周低位，倒退10.2美元或0.8%，收報每盎斯1322.80美元

‧紐約6月期油收市升0.5%，報每桶68.05美元，全日高低位是68.18、67.11美元

‧夜期收報30223點，較昨日恒指收市低水105點

‧ADR港股比例指數收報30347點，較恒指昨日收市高水19點

‧ADR股價普遍偏軟，惟滙控(00005)較香港收市反彈1.5%

‧特朗普發Twitter稱，周三下午在白宮會見蘋果CEO庫克，將談不公平貿易問題





債息企穩3厘勢再升 道指收市彈59



美國10年期國債孳息站穩3厘以上，削弱美股投資者入市興趣，道指周三曾跌201點，收市漲59點或0.25%，報24083點，尾市一度升122點，波音業績超標，收升4.19%；標指微升4點；納指回吐3點，守住7000點水平。

Facebook首季盈利勝預期 市後股價飆4.6%

社交媒體Facebook首季淨賺49.9億美元，每股盈利1.69美元，分別較上年同期的30.6億美元及1.04美元為高，分析員原本預料每股只賺1.35美元。Facebook股價在市後一度急漲4.6%。





波音首季盈利按年升56.87%

外圍公司簡訊

‧波音首季盈利24.77億美元，按年升56.87%，每股盈利4.15元

‧Twitter首季盈利6099.7萬美元，每股盈利8仙；去年同期虧損6155.9萬元

‧Visa第二季純利26.1億美元，去年同期獲利4.3億美元；每股賺1.11美元，勝市場預期

‧金沙中國(1928)母企拉斯維加斯金沙集團首季每股盈利1.04美元，優於預期的0.85美元

‧共享辦公室軟件商WeWork發債集資7.02億美元，消息稱債息年率為7.875%

‧福特第一季每股盈利43美仙，市場預期41美仙

‧晶片商AMD第一季每股盈利11美仙，市場預期9美仙

‧電商eBay第一季每股盈利53美仙，市場預期53美仙

‧PayPal第一季每股盈利57美仙，市場預期54美仙

‧美國電話電報(AT&T)第一季每股盈利85美仙，市場預期87美仙

‧Viacom第二季每股盈利92美仙，市場預期79美仙

‧晶片商高通(Qualcomm)第二季每股盈利80美仙，市場預期70美仙

‧英國藥商Shire願意接納日本武田製藥經修訂的640億美元收購建議

‧穆迪向下修訂通用電氣(GE)的評級展望，轉為負面

‧美國有線電視商Comcast正式提出以約221億英鎊收購英國天空電視(Sky)





李嘉誠再斥2.3億增持長實

本地公司簡訊

‧長和系主席李嘉誠本周二和周三連續增持長實(01113)，

分別以每股均價67.4423元及66.955元，合共購入347.6萬股長實

‧美國國會委員會報告點名指中興、華為及聯想（00992）可能涉及間諜行為

‧【新股追蹤】天保能源(01671)公開發售部分超購1592.15倍，股份25日主板掛牌

‧【新股追蹤】平安好醫生(01833)踏入第三日招股，多間券商累計借出孖展逾1500億元，

相當於公開發售部分超購逾260倍

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)一度跌穿6.32，低見6.3264，創一個月新低

‧雷士照明(02222)擬以現金代價9億人民幣，向Jadestone全購怡迅(香港)光電

‧海爾電器(01169)首季盈利8.33億人民幣，按年升22.86%

‧一拖(00038)首季盈利4795.12萬人民幣，按年跌25.12%

‧TCL多媒體(01070)首季營業額約108.53億元，按年升27.98%，創近5年最大升幅

‧金隅集團(02009)首季虧損2.13億人民幣，每股虧損2分；去年同期盈利4.41億元

‧金風科技(02208)首季盈利2.4億人民幣，按年增32.72%，每股盈利6.25分

‧長實(01113)去年底宣布以402億元售中環中心75%權益，

消息稱買家財團擬發債籌集約41億美元，作為收購融資

‧大連港(02880)首季虧損6272.6萬人民幣，去年同期盈利1.56億元

‧中石化油服(01033)首季盈利3012.9萬人民幣，2017年同期虧損13.45億元

‧深圳高速(00548)首季盈利3.97億人民幣，按年增長21.43%

‧萬科企業(02202)首季純利8.95億元，按年增28.68%

‧廣深鐵路(00525)首季盈利4.46億人民幣，按年增57.89%

‧新天綠色能源(00956)首季盈利6.19億人民幣，按年增76.21%

‧廣南(集團)(01203)首季純利1431.7萬元，按年跌47.31%

