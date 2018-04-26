國際財經

全球最大支付系統營運商Visa公布，截至3月31日止第二季純利為26.1億美元(203.58億港元)，去年同期獲利4.3億美元。

集團指出，每股經調整盈利為1.11美元，總收入升13.1%至50.7億美元，而FactSet綜合市場預期平均值分別是1.01美元與48.1億美元。

Visa指出，上季的交易額升11%至1.99萬億美元，美國市場相當於43%交易額；跨境交易額升11%。

公司向上修訂年度收入預測，由高單位數升至低雙位數。消息公布後，Visa股價周三市後時段升2.7%。