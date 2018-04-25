國際財經

全球主要晶片生產商之一高通(Qualcomm)公布，截至3月25日止第二季純利按年跌51.5%，至3.63億美元(28.31億港元)。

集團指出，每股經調整盈利為80美仙，總收入升4.9%至52.6億美元，優於FactSet綜合市場預期平均值70美仙與51.9億美元。

展望第三季，公司預期每股經調整盈利介乎65至75美仙，收入介乎48億至56億美元；分析員預期平均值分別是75美仙與52.8億美元。

高通股價周三收市跌0.4%，市後時段暫升3.5%。