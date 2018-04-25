國際財經

美國白宮新聞秘書桑德斯周三表示，總統特朗普願意同亞馬遜行政總裁貝索斯(Jeff Bezos)見面，對雙方會面持開放態度。

桑德斯稱，目前並無關於特朗普與貝索斯會面的安排。

本港凌晨3時39分，亞馬遜股價反覆偏軟，微跌0.1%。

特朗普下午在白宮與蘋果行政總裁庫克會面，兩人將談及美國遭受多國不公平貿易對待。

特朗普近月多次在Twitter貼文炮轟網上零售商亞馬遜，稱發布假新聞的《華盛頓郵報》是亞馬遜的頭號游說集團。《華盛頓郵報》目前由貝索斯私人擁有。