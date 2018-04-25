國際財經

美國債息上揚，以及美元滙價呈強，外圍金價周三滑落，跌至五星期低位。

紐約6月期金倒退10.2美元或0.8%，收市報每盎斯1322.80美元。

周三較早時，美國10年期國庫券孳息率升至3.029%，扭轉連跌三天走勢。ICE美滙指數升0.5%至91.19。

Sevens Report共同編輯Tyler Richey表示，美債孳息扳升與美滙呈強，是牽動金價下滑主因，預期金價將回落至1310美元的區間低位。

5月期銀倒退20.1美仙或1.2%，收市報每盎斯16.502美元。