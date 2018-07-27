即巿股評 港股直擊 國際財經

美國10年期國債孳息率周二成功突破3厘「警戒線」，高見3.001厘，是2014年1月以來首次；兩年期債息也突破2.5厘關口，為2008年9月後最高。債息上揚令美股受壓，道瓊斯工業平均指數周二曾失守24000點，最多瀉逾2%，收市報24024點，仍插424點(1.7%)，錄得5連跌，是去年3月以來最長跌市。

有「新債王」之稱的DoubleLine Capital投資公司行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)更指出，根據美國消費物價核心指數與紐約聯儲銀行基礎通脹指標，美國通脹仍有上升空間，因此債券價格可能進一步滑落。

值得留意的是，於2013年至2014年間，美國10年期債息的峰值大約在3厘至3.05厘之間；換言之，假如未來債息升穿並企穩3.05厘之上，則原本的阻力將會變成支持位。

另一方面，美國與德國10年期債息差距目前已擴闊至2.3713厘，幅度為近30年來最大。隨着美債孳息反覆向上，預期美國聯儲局今後將繼續加息。相反，近期歐羅區經濟數據持續不振，歐洲央行短期很可能維持息率不變。因此，不排除美、德息差未來將持續拉闊，大大增加了持有美元放棄歐羅的吸引力。

美滙指數自上周二(17日)起反覆上揚，周二曾觸及3個月高位91.076；歐羅則一度跌至兩個月低位。從日線圖【圖】可見，美滙指數已明顯升越2016年底至今的下降趨勢線，目前正於1月中以來的橫行整固區頂部徘徊，若最終成功向上突破，料可挑戰91.927(即以去年1月3日高位103.82至今年2月16日低位88.253計算，累積跌幅的23.6%黃金比率反彈阻力)附近位置，恰巧與其200天線(約92.034)水平相若。

當然，美元能否轉勢走強還有待時間驗證，但從歷史角度看，強美元對新興市場及亞太區的貨幣和股市絕非好事。

摩根大通新興市場貨幣指數(JPM-EMFX)自2月高位累跌逾4個百分點，最新報68.966，為去年12月15日以來最低；亞洲貨幣指數(ADXY)目前亦跌至逾兩個月新低，反映近期資金有輕微流出新興市場的跡象。故此，投資者宜密切注視美元近年來的弱勢是否確認出現逆轉，以及升勢能否持續。若真是如此，便要留意美元回歸強勢對新興市場經濟，以至股市帶來的衝擊。

港股方面，恒生指數昨跟隨外圍股市低開，先後跌穿10天線(約30465點)及20天線(約30375點)，回吐了周二大部分升幅。恒指最終收報30328點，下挫308點(1.01%)，主板成交額約981億元，連續4天成交少於1000億元；上升股份佔38%。

技術走勢顯示，恒指已身處收窄三角形的末端，而多條主要平均線交纏多時，加上整體港股成交持續低迷，市場明顯處於待變中，相信後市即將出現較明顯的突破性方向。

信報投資研究部

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