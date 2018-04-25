國際財經

美國國債孳息率持續上揚，雖然波音等企業首季業績符合預期，但美股早段向下。

截至本港時間晚上約9時40分，道指報23945點，跌78點或0.33%；標普500指數報2624點，跌10點或0.39%；納指報6981點，跌25點或0.37%。

數據方面，美國上周MBA抵押貸款申請指數下降0.2%，此前一周上升4.9%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報67.86美元，升0.16美元或0.24%；倫敦布蘭特期油報73.73美元，跌0.13美元或0.18%。