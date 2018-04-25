國際財經

美國10年期國債孳息攀升，加上投資者觀望波音及Twitter等美企公布業績，市場氣氛趨審慎，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報7380點，跌45點或0.61%；德國DAX指數報12360點，跌190點或1.51%；法國CAC 40指數報5412點，跌32點或0.59%；意大利富時MIB指數報23859點，跌178點或0.74%。

數據方面，法國4月消費信心指數101，高於預期及前值的100。德國經濟部調低今年國內生產總值(GDP)增速至2.3%，此前預期為2.4%，料明年增速放緩至2.1%，預期今明兩年通脹分別為1.8%及2%。

另外，歐洲央行(ECB)管委暨立陶宛央行行長瓦西里奧斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)指出，在經濟廣泛增長，失業率穩定下滑，為通賬達到目標提供條件，有信心現在是資產購買計劃轉型的時候，結束購債計劃不應該是突如其來。

歐羅現報1.2206美元，跌0.22%；英鎊報1.3965美元，跌0.09%。道指期貨暫報23931點，跌53點。

油價走勢反覆，紐約原油期貨現時每桶報67.77美元，升0.07美元或0.1%；倫敦布蘭特期油報73.82美元，跌0.04美元或0.05%。