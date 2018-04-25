國際財經

美國10年期國債孳息攀升，導致環球股市下滑，抵消中美貿易衝突降溫的消息。同時，投資者觀望AT&T、Comcast、波音、Facebook與Twitter等逾200間企業即將公布業績，市場氣氛趨審慎，歐洲股市早段走低。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7396點，跌28點或0.39%；德國DAX指數報12470點，跌79點或0.64%；法國CAC 40指數報5435點，跌8點或0.16%；意大利富時MIB指數報24013點，跌22點或0.09%。

道指期貨暫報23955點，跌29點。

美國10年期債券孳息升穿3厘，是2014年1月以來首次，最新報3.014厘。分析認為，債息上升是受通脹預期影響，市場相信聯儲局未來兩年將合共加息6次。另有分析指出，10年期債息恐怕有接近1厘的上升空間，即最終或高見近4厘。倘若成事實，聯儲局加息速度勢超預期，金融市場恐受到嚴重衝擊。

美國財長努欽未來數天將前往中國磋商貿易問題。路透引述美國總統特朗普表示，美國與中國「有非常好的機會」達成貿易協議。

市場避險情緒升溫，加上美國石油協會(API)統計得出上周原油庫存增加，拖累油價延續昨日挫逾1%的頹勢，今日繼續走低，紐約原油期貨現時每桶報67.66美元，跌0.04美元或0.06%；倫敦布蘭特期油報73.85美元，跌0.01美元或0.01%。

美國能源資訊局(EIA)稍後亦會公布上周原油庫存數據，外界預料將減少220萬桶，前值為跌107.1萬桶。