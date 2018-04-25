國際財經

南韓LG顯示(LG Display)公布，今年首季淨虧損490億元(韓圜‧下同)，去年同期為淨利潤6790億元。經營虧損980億元，去年同期經營溢利1.03萬億元，是6年來首次出現經營虧損。

期內，收入5.68萬億元，按年跌19.64%。

LG顯示財務總監Don Kim表示，市況變化較預期快，公司將聚售在資本支出管理及維持運營表現，包括加強減少成本。

另外，他預計第二季的面板出貨量開始增長，而大呎吋OLED面板的需求會保持強勁，預料LCD面板價格將保持穩定。