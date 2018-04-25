國際財經

ADR港股指數較香港低172點

ADR港股比例指數收報30464點，較恒指昨日收市低172點。港股ADR普遍下挫，騰訊(00700)、中國銀行(03988)及多隻股份折合較香港低逾1%，惟滙控(00005)高1%。另外，夜期收報30514點，較昨日恒指收市低水122點。

美債息破3厘 道指收市急插424

美國10年期債息升穿3厘，加上工業公司3M業績差，以及Google母公司Alphabet業績後股價跌，拖累重磅科技股下滑，都令美股受壓，道指一度插水619點或2.53%，收市挫424點或1.74%，報24024；納指亦重挫1.70%；標指跌1.34%。

「新債王」料通脹趨升 美債乏吸引力

有「新債王」稱號的岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，儘管美國10年期國庫券孳息率升穿3厘，但國庫券仍缺乏吸引力。美國通脹仍有再升空間，債券價格可能進一步滑落。

油價先升後跌 金價漲9美元

市場避險情緒升溫，紐約6月期油由高位69.38美元，回落1.4%，收報每桶67.70美元，是4月17日以來最低。布蘭特6月期油最高見75.47美元，收市跌1.1%，報每桶73.86美元。ICE美滙指數跌0.2%至90.763。美元兌日圓微升至108.73。資金流向避險產品，紐約6月期金升9美元或0.7%，報每盎斯1333美元。

【新股追蹤】平安好醫生認購升溫 孖展逾1400億

公司簡訊

‧ 平安好醫生(01833)招股第二日，多家券商累計借出孖展逾1400億元，相當於公開發售部分超購逾244倍

‧ 廣發証券(01776)首季純利15.26億人民幣，按年減少28.63%

‧ 中州証券(01375)首季盈利1.02億人民幣，按年增1.75%

‧ 紫金礦業(02899)首季盈利10.85億人民幣，按年增長7.93%

‧ 華能國電(00902)首季盈利12.19億人民幣，按年增長86.96%

‧ 天津創業環保(01065)首季盈利1.09億人民幣，按年跌8.19%

‧ 萬洲國際(00288)首季生物公允價值調整前盈利2.49億美元，按年增22.06%

‧ 心連心化肥(01866)預期首季純利按年增長至少65%

‧ 大唐發電(00991)首季盈利5.41億人民幣，按年跌14.19%

‧ 海螺水泥(00914)首季盈利47.78億人民幣，按年增長1.22倍

‧ 長城汽車(02333)首季盈利20.81億人民幣，按年增長6.46%

‧ 華顯光電(00334)第一季營業額5.72億人民幣，按年降29.6%

‧ 華信國際(002018.SZ)控股股東停止籌劃賣盤，華信A股今早復牌