美國大型藥廠安進(Amgen)公布，首季淨利潤按年升11.6%至23.1億美元(180.18億港元)。每股經調整盈利為3.47美元，收入升2%至55.5億美元，FactSet綜合市場預測平均值為3.22美元與54.3億美元。
該公司預期，以GAAP會計準則計算，2018年每股盈利介乎11.3至12.28美元，收入介乎219至228億美元，FactSet綜合市場預測平均值分別為13.48美元與226億美元。
安進周二收市跌1.6%，市後時段升逾1%。
今日 05:55 國際財經
美國大型藥廠安進(Amgen)公布，首季淨利潤按年升11.6%至23.1億美元(180.18億港元)。每股經調整盈利為3.47美元，收入升2%至55.5億美元，FactSet綜合市場預測平均值為3.22美元與54.3億美元。
該公司預期，以GAAP會計準則計算，2018年每股盈利介乎11.3至12.28美元，收入介乎219至228億美元，FactSet綜合市場預測平均值分別為13.48美元與226億美元。
安進周二收市跌1.6%，市後時段升逾1%。
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