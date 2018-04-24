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今日 05:42 國際財經

得州儀器首季業績勝預期

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全球主要智能手機晶片生產商之一、得州儀器(Texas Instruments)公布，首季淨利潤按年升37.4%至13.7億美元(106.86億港元)。每股盈利1.35美元，收入由前一年度同期的34億美元，升至37.9億美元；FactSet綜合市場預期平均值分別是1.11美元與36.5億美元。

消息公布後，得州儀器股價升近5%。

該公司預測，次季的每股盈利為1.19至1.39美元，收入為37.8至41億美元之間；分析員預期平均值為1.23美元與39億美元。

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