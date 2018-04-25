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今日 10:47 國際財經

沙地阿拉伯斥巨資建娛樂城 與迪士尼爭客

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沙地阿拉伯政府擬推動國內經濟多樣化，宣布開展一個「娛樂城市」的項目計劃，希望能吸引外地遊客消費並改變其國際形象。

這個預算投放數十億美元的龐大工程，選址於首都利雅得(Riyadh)西南部的Qiddiya，佔地約207平方英里，是沙地「2030願景」改革計劃的一部分，用以吸引外來投資，減少其對石油的經濟依賴並創造該國就業機會。

當地媒體引述有關官員稱，「娛樂城市」的投資主要來自沙地阿拉伯公共投資基金資助，計劃包括興建主題公園，野生動物園和賽車等設施，日後將可與美國迪士尼樂園成為競爭對手。沙地阿拉伯國王薩勒曼將於4月25日主持動工，計劃於2022年竣工。而有關外國投資和總成本的細節尚未公布。

「2030願景」預期會令沙地國內家庭用於文化和娛樂的每年支出，由2.9%增加至2030年的6%。美國主題公園營運商Six Flags已經自2017年以來，與沙地政府商討建立遊樂公園的計劃。

沙地阿拉伯王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)早前往美國，與矽谷巨頭和企業領導人包括Facebook的朱克伯格(Mark Zuckerberg)和迪士尼行政總裁艾格(Bob Iger)會面，推銷其希望能吸引外資的項目。

雖然沙地阿拉伯財政預算赤字增加和油價低迷，令外間對項目的可行性提出質疑，但該國大部分主要項目多數由主權財富基金資助。而自2014年全球油價暴跌以來，石油出口國一直尋求開發其他收入來源。

就在上周，沙地阿拉伯35年以來首間電影院開幕，政府希望能夠增加國內娛樂休閒的開支，同時亦意味着在這個在宗教法律嚴格控制下的國家，容許國民有更大的社交自由。

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