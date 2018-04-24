國際財經

德國大眾汽車旗下奧迪(Audi)周二表示，將在全球召回116萬輛汽車，原因是電動冷卻泵存在過熱或短路而有引起火災的風險。

奧迪知會美國監管機構，表示召回範圍涵蓋2013至2017款奧迪A5開篷跑車、A5轎車和奧迪Q5車型，2012至2015款奧迪A6車型，和2013至2016款奧迪A4轎車和A4 Allroad車型，搭載2.0升Turbo FSI發動機。

2017年1月，奧迪曾召回美國同一批次的車輛進行軟件更新，以便當冷卻泵由於碎屑而出現堵塞時，電源會被切斷。