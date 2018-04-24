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今日 02:45 國際財經

美股急挫引發資金避險 金價升9美元

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美國股市大跌，資金流向避險產品，外圍金價周二扳升，結束連跌三個交易天走勢。

紐約6月期金升9美元或0.7%，收市報每盎斯1333美元。5月期銀升11.6美仙或0.7%，收報每盎斯16.703美元。

較早時，美國10年期國庫券孳息升穿3厘的重要心理關口，引發華爾街股市大跌，對金價產生支持。道瓊斯工業平均指數中段跌逾500點。

Daily FX商品與貨幣交易員Ilya Spivak指出，聯儲局加息步伐可能較預期快，推動債息上升與美滙偏軟，有利金價。ICE美滙指數跌少於0.1%至90.89。

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