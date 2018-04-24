國際財經

美企業績理想，帶動美股高開，但美債息率同樣攀升，更一度突破3厘水平，為逾4年來首次，令美股承壓，道指踏入尾段跌勢進一步擴大，一度插水逾2%，跌穿24000點關口，是兩周以來最低水平。

截至本港凌晨約2時10分，道指報23874點，跌574點或2.35%，盤中最多挫619點，低見23828點，跌幅達2.53%；標普500指數報2621點，跌48點或1.83%；納指報6968點，跌160點或2.24%。

10年期美債息突破3厘

美國國債孳息率又再上揚，美國10年期國債孳息率一度突破3厘，目前升0.19個基點，至2.978厘。

近期隨着美國10年期國債孳息率不斷逼近3%，美股受到重大影響，通常國債孳息率上漲會對股市造成壓力，因為它會造成企業借貸成本提高。

分析指出，本周市場將緊密監控美國10年期國債的變化。至於3厘僅屬心理關口，並不會構成重大威脅，但如果突破這一水平並進一步上揚，那將導致國債進一步遭到拋售，並繼而對股市發出重大警示訊號。不過，亦有分析指出，10年期債息不但會升穿3厘，且恐怕有接近1厘的上升空間，即最終或高見近4厘，倘若成事實，聯儲局加息速度勢超預期，金融市場恐受到嚴重衝擊。

另外，財報仍然是今日市場的重要關注點，一大批重磅企業陸續公布財報。迄今為止，美股財報季表現強勁，而在已經公布財報的標普500成分公司中，有80%的企業盈利超出預期。據FactSet數據顯示，在去年第四季，業績超出市場預期的標普500成分公司比例為73%。

Caterpillar績佳 股價挫6.46%

個股方面，建築及採礦機械設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)首季每股賺2.82美元，收入129億美元，皆好過預期，惟股價先升後跌，暫挫6.46%報144.04美元。3M急插8.16%報198.29美元。可口可樂首季盈利13.7億美元，按年上升16%，每股盈利0.32美元，扣除一次性獲利及成本支出，每股盈利0.47美元，好過市場預期，但股價則跌2.40%。

科技股、金融股沽壓大，5月1日將公布第2財季業績的蘋果挫1.99%，至161.95美元；VISA跌幅達2.81%，高盛跳水2.44%。

美元指數回軟報90.74，跌0.2%。紐約6月期油反覆回吐報每桶67.91美元，跌1.06%。紐約期金每盎斯報1,333.8美元，升9.8美元或0.74%。

歐股方面，英國富時100指數收市報7425點，升26點或0.36%；德國DAX指數報12550點，跌21點或0.17%；法國CAC 40指數報5444點，升5點或0.10%；意大利富時MIB指數報24035點，升52點或0.22%。