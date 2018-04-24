國際財經

美企業績理想，帶動美股高開，但美債息率同樣攀升，更一度突破3厘水平，為逾4年來首次，令美股承壓，

道指中段插水逾2%，跌穿24000點關口，是兩周以來最低水平。

截至本港凌晨約1時47分，道指報23954點，跌493點或2.02%，盤中最多挫504點，低見23944點，跌幅達2.06%；標普500指數報2631點，跌38點或1.44%；納指報7007點，跌120點或1.69%。

10年期美債息突破3厘

美國國債孳息率又再上揚，美國10年期國債孳息率一度突破3厘，目前升0.011，至2.987厘。近期隨着美國10年期國債孳息率不斷逼近3%，美股受到重大影響，通常國債孳息率上漲會對股市造成壓力，因為它會造成企業借貸成本提高。

分析指出，本周市場將緊密監控美國10年期國債的變化。至於3厘僅屬心理關口，並不會構成重大威脅，但如果突破這一水平並進一步上揚，那將導致國債進一步遭到拋售，並繼而對股市發出重大警示訊號。不過，亦有分析指出，10年期債息不但會升穿3厘，且恐怕有接近1厘的上升空間，即最終或高見近4厘，倘若成事實，聯儲局加息速度勢超預期，金融市場恐受到嚴重衝擊。

另外，財報仍然是今日市場的重要關注點，一大批重磅企業陸續公布財報。迄今為止，美股財報季表現強勁，而在已經公布財報的標普500成分公司中，有80%的企業盈利超出預期。據FactSet數據顯示，在去年第四季，業績超出市場預期的標普500成分公司比例為73%。

Caterpillar績佳 股價挫6.42%

個股方面，建築及採礦機械設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)首季每股賺2.82美元，收入129億美元，皆好過預期，惟股價先升後跌，暫挫6.42%報144.10美元。3M急插8.47%報197.60美元。可口可樂首季盈利13.7億美元，按年上升16%，每股盈利0.32美元，扣除一次性獲利及成本支出，每股盈利0.47美元，好過市場預期，但股價則跌2.40%。

美元指數回軟報90.76，跌0.18%。紐約6月期油反覆回吐報每桶68.22美元，跌0.61%。紐約期金每盎斯報1,332.90美元，升8.9美元或0.67%。

歐股方面，英國富時100指數收市報7425點，升26點或0.36%；德國DAX指數報12550點，跌21點或0.17%；法國CAC 40指數報5444點，升5點或0.10%；意大利富時MIB指數報24035點，升52點或0.22%。