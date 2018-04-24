國際財經

美國國防設備生產巨擘洛歇馬丁宣布，截至3月25日首季純利按年升47%至11.6億美元(90.48億港元)；每股盈利為4.02美元，淨收入升4%至116.4億美元；湯森路透綜合市場預期平均值分別是3.4美元與116億美元。

洛歇馬丁向上修訂2018年收入與盈利預測，由原先的500億至515億美元，與15.2至15.5美元，提高為503.5億至518.5億美元，與15.8至16.1美元。

不過，集團未有同步調整現金流量預測，令到分析員感到失望，導致公司股價開市後下滑。