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今日 00:56 國際財經

武田製藥第五度出價 洽購英國Shire藥業

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生產罕有病治療藥的英國上市企業Shire藥業表示，正考慮日本武田製藥(Takeda Pharmaceutical)向該公司第五度提出的收購建議，未有結論。兩間公司今次沒有披露收購作價，但預期超過600億美元，而雙方也表明，不擔保會正式提出收購建議。

武田上周提出以603億美元總代價收購Shire的初步意向，但被後者拒絕。其後，武田三度提議更改收購條件，但仍遭到拒絕。

根據英國購併守則，武田要在周三前正式提出收購建議，否則便要暫時打消收購計劃，最快半年後才可以再提出。

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