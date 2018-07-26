即巿股評 港股直擊 國際財經

周一美國10年期國債孳息率高見2.99厘，再度逼近3厘重要心理關口，刺激美滙指數升越90.8，創3個月新高。美股三大指數隔晚變幅不大，標普500指數微升0.01%，道指和納指則跌0.06%和0.25%。

美國10年期國債息率由4月初的2.7厘開始上揚，至上周五已經升穿2月21日的今年高位，周一更攀至2014年1月以來的高峰，然而，金融市場卻沒有如2月初債息飆升時出現恐慌情緒。2月初，美國三大股指剛創歷史新高後，市場憂慮工資增長強勁將促使聯儲局的加息步伐提速，恐慌情緒剎那間籠罩市場，避險需求升溫，導致2月份芝加哥期權交易所(CBOE)波幅指數(VIX，又稱「恐慌指數」)大幅飆至37水平。相反，近日VIX指數僅徘徊在15至16之間，未見顯著抽上。

彭博分析指出，這次長債息率扯高，主要由商品需求增長及商品價格(油價)上漲所推動(見今日「信圖分析」)，而美國聯儲局對油價上升較具容忍力。是耶非耶？相信在下周聯儲局議息會議自會揭曉。

值得留意的是，在長債息率直撲3厘之際，孳息率曲線(yield curve)趨平的現象並未改善，這反映資金全面流出美國長短期公債市場，而且因應聯儲局有意漸進加息，短債甚至較長債承受更大的壓力，美國10年期與2年期國債的息差，由2月12日的0.78厘，收窄至目前的不足0.5厘。

有關孳息率曲線趨平的討論，近日愈來愈熾熱。畢竟，一旦孳息率曲線出現倒掛(即2年期孳息高於10年期)，往往是預示經濟衰退及股市見頂的訊號。

對上3次美國孳息率曲線出現倒掛，分別發生於1988年12月14日、1998年3月24日和2005年12月17日，而由倒掛日起計，至美國經濟步入衰退，分別歷時19個月、36個月和24個月。換言之，即使發生倒掛現象，美國經濟也不會立即陷入衰退，中間平均需時26個月(兩年多)。那麼，目前孳息率曲線與倒掛尚有一段距離，暫時仍毋須擔憂衰退殺埋身。

港股方面，恒生指數【圖】昨天高開99點，報30353點，早段升幅略為收窄至80點，低見30335點後重拾強勢，反覆走高至30665點，漲410點，收市報30636點，升381點(1.3%)。主板成交額約975億元，較上日多出近93億元；上升股份佔64%。

昨天恒指一舉升穿10天線(30522點)、20天線(30374點)及100天線(30634點)，且看能否突破50天線(30679點)重要阻力。恒指自1月29日見頂至今走勢呈三角形的形態，而且日漸收窄，現處待變格局，似乎即將出現突破。

信報投資研究部

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