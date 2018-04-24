國際財經

上周五(4月20日)北韓最高領導人金正恩(Kim Jong-un)宣布北韓將從21日開始不再進行任何核子試驗和洲際彈道導彈發射，並廢棄北部核子試驗場。此外，美國財政部長史蒂芬·姆努欽(Steven Mnuchin)暗示可能會訪問中國，市場認為此舉或有助緩解全球兩個最大經濟體之間日益惡化的貿易關係，地緣政治緊張局勢在上述消息下有所緩解，美滙指數受此推動強勢收復90.00關口至90.46，倫敦金則跌至日內低點1334.9美元，刷新自4月16日以來一周新低。

不僅如此，周一(4月23日)美國財政部在發布的一份指引中表示考慮到對合作夥伴和盟友的影響，或將減輕對全球第二大鋁業公司俄鋁的制裁，地緣政治風險進一步緩和令黃金承壓下跌。值得注意的是，美國國債收益率自上周以來持續走高，美國10年期國債收益率在周一(4月23日)盤中一度升至2.998%，逼近3%心理關口。鑒於美國國債收益率大幅上漲令美國與其他國家(尤其歐洲國家)的國債息差擴闊，美滙指數受到支持而進一步攀升至90.97，連續5個交易日收漲，倫敦金則跌至兩周低位1322.1美元，較4月11日高位1365.1美元下跌逾40美元。

不過，金價的跌勢或許未能持續，因市場普遍預期若美國10年期國債收益率超過3%將推動美國聯儲局加息步伐，而過快的加息步伐或將令美國股市大幅下挫進而推動金價走強。此外，美國總統特朗普(Donald Trump)在今年1月時將5月12日定為修改伊核協議的最後期限，並威脅稱屆時若沒有令他滿意的修改方案，美國將退出伊核協議。而對於美國打算退出伊朗核協議的威脅，伊朗總統魯哈尼強硬回應稱伊朗原子能機構已經做好了應對準備，並強調協議一旦被破壞，伊朗會在一周內做出反應，美國與伊朗的矛盾或將在短期內限制金價進一步下跌。

今早倫敦金企穩1322美元支持後回升至1328.2美元，這顯示金價在1320美元至1322美元區域存在一定支持。事實上黃金在今年1月份以來圍繞1310美元至1360美元大型區間內修整，目前仍未有明確方向。投資者應重點關注周四(4月26日)公布的歐洲央行利率決議以及周五(4月27日)的美國第一季實際國內生產總值(GDP)，若美國GDP數據表現優於預期，將有助於美元反彈，屆時需小心金價進一步下探1308美元甚至1300美元水平，但若短期內倫敦金企穩1320美元至1322美元區域，則有望反彈挑戰1335美元甚至1340美元水平。

策略方面，我們根據4月16日策略已於1355美元沽出倫敦金（下望1342美元，升穿1360美元止損）並於1342美元平倉，獲利13美元。短期內若倫敦金反彈至1334美元-1335美元阻力區域，我們將沽出倫敦金，下望1315美元，升穿1341美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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