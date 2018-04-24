國際財經

歐洲央行為清理銀行壞賬的努力遇挫，尋求制定嚴厲指引的計劃或胎死腹中，加上央行逾2萬億歐羅的買債規模，自量化寬鬆(QE)實行以來首次出現縮水。同時，市場亦觀望重型機械巨擘Caterpillar與多元化工業集團3M等公布業績，以及留意美國10年期國債孳息的走勢，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時51分，英國富時100指數報7428點，升29點或0.4%；德國DAX指數報12613點，升41點或0.33%；法國CAC 40指數報5437點，跌1點或0.02%；意大利富時MIB指數報23991點，升9點或0.04%。

道指期貨暫報24457點，升43點。

美國10年期債券孳息現時徘徊在2.96厘附近，最高曾見2.998厘，是2014年1月以來最高，距離3厘只有一步之遙。

沙地阿拉伯據報派軍機空襲也門游擊隊基地，中東地緣局勢氣氛轉趨緊張，市場憂慮原油供應情況，油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報69.16美元，升0.52美元或0.76%；倫敦布蘭特期油報75.04美元，升0.33美元或0.44%。

德國今日稍後將公布4月Ifo商業景氣指數，市場預期由103.2降至102.8。美國亦會公布3月新屋銷售數據，預期由2月的61.8萬間升至63萬間。