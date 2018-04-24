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今日 14:12 中國財經 國際財經

ADGM擬夥上交所設交易所 針對中國對外貿易

阿聯酋的國際金融中心阿布扎比全球市場(ADGM)表示，原則上已同意與上海證券交易所合作，成立一家專注於中國對外貿易和投資的交易所。

雙方在阿布扎比簽署諒解備忘錄。該交易所將為參與中國「一帶一路」倡議的公司和投資者提供服務。

ADGM轄下的金融服務監管局行政總裁Richard Teng稱，ADGM具有國際性平台，可以為尋求在中東和北非投資以及參與「一帶一路」計劃的不同企業和投資者服務，包括全球性、地區性和本土的企業和投資者。

Teng表示，新的交易所的支持對象不僅限於「一帶一路」，還包括人民幣在該地區的國際化。

對於新交易所將使用何種工具進行交易，以及何時開始交易，Teng沒有提供詳情，但稱將取決於ADGM和上交所的利益相關方的要求。

他還表示，中國金融機構已與ADGM接觸，討論在阿布扎比的金融環境以及中方在海灣阿拉伯國家合作委員會(GCC，或海合會)中的發展需求。

中國與海合會之間的貿易與投資交流增長迅速。這個地區是中國重大的石油供應來源，根據新華社的資料，2016年中國與阿聯酋貿易額超過460億美元。

阿布扎比有意發展石油出口以外的經濟領域，促進壯大ADGM是此努力的一部分。ADGM於2015年10月開始營運，規模小於鄰近城市杜拜的國際金融中心。

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