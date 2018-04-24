國際財經

美元油價齊升 金價挫

金融快訊

‧ 紐約6月期油最低見每桶67.14美元，收市報68.64美元，反覆回升24美仙

‧ 美元呈強，ICE美滙指數升0.7%至90.927；兌日圓最高見108.72

‧ 金價連跌3天，紐約6月期金倒退14.30美元或1.1%，報每盎斯1324美元

‧ ADR港股比例指數收報30371點，較昨日恒指收市高116點

‧ ADR股份個別發展，滙控(00005)折合78.35港元，較香港收市高1.75%

債息衝3厘 道指四連跌

美國10年期債息逼近3厘心理關口，投資者入市態度審慎，道指反覆回吐，收市跌14點報24448點；納指跌17點；標指微升不足1點。美國對制裁俄鋁態度軟化，鋁價大跌，美鋁股價急瀉13.5%；金融股高盛挫2.1%；科技股及消費品股受壓。

比特幣突破9000美元 投資大佬稱可取代黃金

比特幣上周日曾突破9000美元水平，創6周新高，周一持續高位上落。多位投資界大佬唱好，Pfeffer Capital合夥人John Pfeffer表示，比特幣可取代黃金作為全球財富儲備工具。知名風險投資家德雷珀(Tim Draper)稱，比特幣將比特斯拉、Skype和Hotmail加起來的總資產規模還要大。

谷歌母公司業績勝預期 盤後股價上揚

谷歌母公司Alphabet首季純利按年升73.1%，至94億美元。撇除特殊收益後，每股經調整盈利為9.93美元，收入升至311.5億美元，兩個數字都勝分析員預期。業績公布後，Alphabet股價在市後造好。

【新股追蹤】平安好醫生首日招股超購逾140倍

平安好醫生(01833)昨日起招股，多間券商首日借出逾800億元孖展認購額，相當於公開發售部分超購逾140倍。

另外，雷蛇(01337)擬通過收購MOL Global餘下全部已發行股本約65.1%，全購MOL Global，涉及現金代價約6100萬美元。