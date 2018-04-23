國際財經

美國10年期國債孳息周一逼近3厘這個重要心理關口，刺激美元上揚，金價顯著受壓，美股道指反覆回吐，收市跌14點或0.06%，報24448點；早段最多曾回升73，尾市一度挫138點。

美國10年期債券孳息美市中段徘徊在2.982厘附近，最高曾見2.998厘，是2014年1月以來最高，距離3厘只有一步之遙，與德國同年期債券息差擴大至29年新高。

分析員認為，債息上揚主要因為地緣政治局勢緩和，中美貿易糾紛看來也降溫。如果債息真的升穿3厘，意味債市步向熊市，對美元有利，股市恐會受壓。10年期債息今年2月升穿2.9厘時，一度引起股市投資者不安，拖累標指墮入調整區。

標指收市微升不足0.1%，報2670點；11個板塊之中有9個下跌，科技股及消費品類股份跌幅較大。納指跌0.25%或17點，報7128點。

美滙指數3個月高 挑戰91

美國對制裁俄鋁態度軟化，拖累鋁價大跌，美國鋁業股價急挫13.5%。高盛挫2.1%。歐股普遍造好，英股和法股分別升0.42%和0.48%。亞股受美債息抽高所累而下跌，日股低收0.3%。

美元全線呈強，ICE美滙指數升0.7%至3個月新高，報90.927，開始挑戰91水平。美元兌歐羅升至兩周半高位，最高兌1.2199美元；兌日圓升至逾兩個月新高，見108.69日圓，升0.97%。金價連續第三個交易天下滑，紐約6月期金倒退14.30美元或1.1%，收報每盎斯1324美元，是3月21日以來最低，也是4月12日以來最大單日跌幅。

伊朗表示，如果油價繼續上升，石油出口國組織便毋須再延長減產協議，加上有報道指沙地阿拉伯派軍機空襲也門游擊隊基地，紐約6月期油最低見67.14美元，但收市回升24美仙或0.4%，報每桶68.64美元；布蘭特6月期油升0.9%至74.71美元。

製造業PMI近四年新高

美國數據方面，二手樓銷售連續第二個月攀升，3月多1.1%，至560萬間。芝加哥聯儲銀行全國活動指數從2月的0.98跌至3月的0.1，遜市場預期。

Markit製造業採購經理指數（PMI）4月初值升至56.5，高於市場預期的55及上月終值55.6，新訂單指數升至58.6，3月終值為56.4。同月Markit服務業PMI初值上揚至54.4，同樣略高於市場預期。