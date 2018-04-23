國際財經

美國知名風險投資家德雷珀(Tim Draper)表示，比特幣將比特斯拉、Skype和Hotmail加起來的總資產規模還要大。

德雷珀是電動車生產商特斯拉、即時通訊軟件Skype，以及電郵服務商Hotmail的早期投資者。他近日在一場辯論中表示，「比特幣的發展規模比互聯網還要大，比鐵器時代、文藝復興時期以及工業革命都要大！」，亦重申預料比特幣價格在2022年飆至每枚25萬美元的看法不變。

德雷珀在2014年一個拍賣會上購買近3萬枚比特幣，按比特幣周一價格計算約值2.68億美元。