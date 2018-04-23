訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 02:40 國際財經

德雷珀：比特幣將比互聯網規模大

放大圖片

美國知名風險投資家德雷珀(Tim Draper)表示，比特幣將比特斯拉、Skype和Hotmail加起來的總資產規模還要大。

德雷珀是電動車生產商特斯拉、即時通訊軟件Skype，以及電郵服務商Hotmail的早期投資者。他近日在一場辯論中表示，「比特幣的發展規模比互聯網還要大，比鐵器時代、文藝復興時期以及工業革命都要大！」，亦重申預料比特幣價格在2022年飆至每枚25萬美元的看法不變。

德雷珀在2014年一個拍賣會上購買近3萬枚比特幣，按比特幣周一價格計算約值2.68億美元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。