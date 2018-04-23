國際財經

上周二(4月17日)美滙指數跌至近三周低點89.21後企穩回升，連續四日反彈並升破90大關，主要由於美英法三國儘管對敘利亞化武設施進行了襲擊，但並沒進一步擴大戰火，而且美國總統特朗普(Donald Trump)亦推遲對俄羅斯提出額外制裁，令市場避險情緒有所舒緩。

此外，美日首腦在4月17日至18日的佛州海湖莊園會晤結束後，兩國領導人並沒如市場預期般通過讓日圓升值來解決日本對美貿易順差過大的問題，而是僅僅強調加強兩國雙邊貿易協議磋商，未見任何貿易摩擦，令預期日圓升值的投資者大失所望。與此同時，4月18日公佈的日本3月貿易盈餘擴大至近六年高位7973億日元，本應利好日圓，但本次貿易盈餘大增主要是受日本3月進口下跌及3月出口增長所共同導致，顯示日本自身經濟需求低迷的窘況，故美元/日圓亦在上周二觸及全周最低106.87後掉頭回升，此後連續三日節節上升，並於上周五(4月20日)升至107.85，刷新自2月21日以來的近兩個月新高。

值得一提的是，美國政府在上周五公布半年一度的貿易夥伴國匯率檢測名單上有日本，投資者需繼續留意美日貿易談判與美國回歸跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的進展，因為這方面的措施有可能會影響日圓波動。而據朝中社4月21日報道，北韓領導人金正恩在勞動黨會議上宣布從21日起不再進行任何核試驗與洲際彈道導彈發射活動，全力發展經濟，此舉緩和了北韓和日本關係，為北韓與美國首腦會談作出了良好的鋪墊，有助於美元/日圓的升勢延續。截至發稿為止，美元/日圓已升穿108.00大關至108.16，刷新自2月13日以來的逾兩個月新高！

技術分析方面，周線圖顯示美元/日圓在經歷連續三個月下挫後於104.63觸底反彈，並錄得連續四周上漲，後市或有望進一步上探108.50（從114.72至104.63下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平）甚至109.70-110.00區域，但由於滙價在日線圖形成上升楔形，若後市跌穿上升楔形底部，投資者需小心滙價將可能出現顯著調整，甚至重回105區域。

策略方面，我們根據3月29日策略在106.00建立的美元買盤（上望107.90，移動止損107.20）已於107.20提早平倉，獲利120點。若美元/日圓調整至107.10-107.20支持區域，我們將買入美元，目標108.30，跌穿106.70止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd