國際財經

市場繼續關注本周多宗政治及經濟事件，包括歐洲央行政策決議、最新歐羅區和美國經濟數據，以及全球最大科技企業的財報等，歐洲股市中段續跌。

截至本港時間傍晚6時15分，英國富時100指數報7364點，跌3點或0.05%；德國DAX指數報12510點，跌30點或0.24%；法國CAC 40指數報5402點，跌10點或0.2%；意大利富時MIB指數報23811點，跌18點或0.08%。

道指期貨暫報24382點，跌51點。

分析指出，中美貿易戰、敍利亞衝突擴大等風險隱患若進一步惡化，將發展成更嚴重的疾患。歐洲央行(ECB)行長德拉吉預計在周四的政策會議後，強調這些憂慮因素，但預計央行此次會議將維持逐步退出積極貨幣刺激的計劃不變。

值得關注的是，美國政府官員正為總統特朗普及北韓領導人金正恩史無前例的會面作準備，然而有關會面的基本細節，包括時間地點及談判策略，都仍然懸而未決。

是次峰會將是有史以來美國在任總統與北韓領導人間的首次會面，而南韓總統文在寅將於周五會晤金正恩。特朗普曾表示，他與金正恩的會面可能定在5月底或者6月，但警告稱如果覺得會談達不成他想要的結果，也可能取消峰會。

油市方面，美國活躍鑽機數量增加，暗示該國石油產量將進一步上升，在原本看漲油價的環境下，這是抑制油價上升的部分原因。紐約原油期貨現時每桶報67.98美元，跌0.42美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報73.75美元，跌0.31美元或0.42%。