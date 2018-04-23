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今日 16:01 國際財經

德國4月製造業PMI初值勝預期

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調查顯示，德國民間部門企業活動前景於4月惡化，降至5個月新低，因新訂單增速放慢。

IHS Markit公布，德國4月製造業採購經理指數(PMI)初值由上月的58.2跌至58.1，高於市場預期的57.5。

德國4月綜合PMI初值從3月的55.1，升至兩個月的高位55.3；至於4月服務業PMI初值由3月的53.9升至54.1，高於預期的53.7。

IHS Markit稱，新訂單增速驟降至逾18個月低位。服務業的新業務錄得8月以來最小增幅，製造商稱新訂單放緩至2016年11月以來最低位。

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