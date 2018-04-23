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今日 15:45 國際財經

觀望政經發展 歐股早段下滑

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市場聚焦南北韓周五(27日)舉行的首腦峰會，加上美國財長努欽考慮訪華與中方商討貿易紛爭，投資者憧憬中美貿易爭拗有望獲得解決，同時觀望本周多間大型企業的業績表現，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7364點，跌4點或0.05%；德國DAX指數報12473點，跌67點或0.54%；法國CAC 40指數報5395點，跌17點或0.33%；意大利富時MIB指數報23777點，跌51點或0.22%。

道指期貨暫報24406點，跌27點。

法國4月製造業採購經理指數(PMI)初值由上月的53.7跌至53.4，略低於市場預期，同時創13個月來低；德國4月製造業PMI初值則由上月的58.2跌至58.1，高於市場預期。

瑞銀(UBS)公布，截至今年3月底止首季盈利15.14億瑞郎，按年增長19.31%，優於市場預期13.73億瑞郎。瑞銀去年第四季虧損23.36億瑞郎。

美國總統特朗普早前在Twitter帖文，批評石油出口國組織(OPEC)推高油價。油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報68.12美元，跌0.28美元或0.41%；倫敦布蘭特期油報73.79美元，跌0.27美元或0.36%。

歐羅區今日稍後將公布4月製造業PMI初值，市場預期由56.6跌至56.1。另外，美國亦公布4月製造業PMI初值，料由55.6跌至55.2。

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