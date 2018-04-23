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中遠海控傳售美長灘港 確保收購東方海外無礙

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中美貿易戰危機升溫，中遠海控(01919)據報或需出售美國長灘港資產，以避免收購東方海外(00316)的交易受影響。

中遠海控去年宣布以492億元收購東方海外，但美國當局擔心交易完成後，本身是國企的中遠，會同時控制原本由東方海外持有的美國長灘港。

《華爾街日報》引述知情人士透露，中遠海控高層曾與美國海外投資委員會(CFIUS)官員會面，提議出售或剝離長灘港，以緩解美國對交易或構成國家安全問題的隱憂。

不過，目前還不清楚出售長灘港的提議會否被接納。美國財政部發言人對此拒絕置評。

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